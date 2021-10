Fußball : VfB 03 Hilden II: Lange Sperre für Antonio Militello überrascht

HILDEN Fabian Nellen, Trainer der zweiten Mannschaft des VfB 03 Hilden, und der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer sehen die Höhe der Strafe kritisch.

Antonio „Anto“ Militello, talentierter Abwehrspieler des Landesligisten VfB 03 Hilden II, wurde nach der roten Karte am 17. September im Heimspiel gegen den SC Kapellen (2:4) zu einer sechswöchigen Zwangspause verdonnert. „Wir haben als Verein nach Rücksprache mit Antonio noch vor der Verkündigung der Sperre eine Stellungnahme abgegeben. Die Sperre wurde aufgrund der Schiedsrichterdarstellung festgelegt, wobei uns schon klar ist, dass das Mindeststrafmaß bei solchen Vergehen gemäß Regelwerk sechs Spiele beträgt. Der Vorgang ist im Nachhinein nur schwer zu beurteilen. Wir stellen aber in Frage, dass Anto, wie vom Schiri ausgesagt, seinen Gegenspieler bewusst geschlagen und anschließend getreten haben soll. Aus unserer Sicht ist die Strafe ohnehin ungewöhnlich hoch“, betont der Sportliche Leiter des VfB 03, Dennis Lichtenwimmer.

Tatsächlich schien es eher so, dass der 19-Jährige, der bis zu seinem späten Verweis (86.) eine tadellose Partie spielte und sich bis dahin keine absolut unfaire Attacke erlaubte, nach einem Zweikampf seinen Kontrahenten aus der Aufsteh-Bewegung heraus mit dem Arm getroffen hatte. Ein Tritt gegen diesen Kapellener Spieler, wie es der Unparteiische Yassin El Hatri (Velbert) gesehen haben wollte, war trotz der am Ende etwas hitziger werdenden Atmosphäre, nicht wirklich wahrnehmbar. Und wurde von den Gäste-Spielern auch keineswegs vehement reklamiert. Umso unverständlicher bleibt das Ausmaß der Sperre, wie auch Trainer Fabian Nellen deutlich macht: „Anto ist weder ein überhart einsteigender Spieler, noch jemand, der nach einem Zweikampf zuschlägt oder sich durch Nachtreten für ein Foul revanchiert. Wir können diese Langzeitsperre kaum verstehen, müssen sie aber, nachdem die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Strafminderung ausgeschöpft wurden, so annehmen.“

Für den erst im Sommer von den eigenen A-Junioren aufgerückten Defensivspieler, der in der Saison 2018/19 für Fortuna Düsseldorf siebzehnmal in der B-Junioren-Bundesliga auflief, kommt die Sperre zur Unzeit, war er doch drauf und dran, sich einen Platz in der Startelf zu erkämpfen. „Die ganze Angelegenheit ist sehr ärgerlich, weil ich weder bewusst geschlagen noch den Gegner getreten habe. Und natürlich ist es schade, dass ich heute und auch in den nächsten vier Spielen nicht dabei sein kann“, sagte Antonio Militello als „Daumen drückender Zuschauer“ während der Partie gegen Unterrath.