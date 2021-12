Fußball : SC Unterbach tritt selbstbewusst in Benrath an

SC Unterbach tritt selbstbewusst in Benrath an

Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga will die Mannschaft von Roberto Marquez noch einmal punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen

VfL Benrath – SC Unterbach. Kann der SCU das am vergangenen Spieltag durch den 3:1-Heimerfolg gegen den SV Wersten 04 neu entwickelte Selbstvertrauen bestätigen? Beim VfL steht am Sonntag ab 15.30 Uhr an der Karl-Hohmann-Straße bereits die letzte Hinrunden-Begegnung in der Bezirksliga, Gruppe 2, an.