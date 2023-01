Fünf Einsätze in der Silvesternacht Feuerwehr „zufrieden“ mit Silvester und Neujahr

Der letzte größere Einsatz des Jahres ereignete sich am Silvestertag gegen 13 Uhr. Passanten hatten Rauch bemerkt, der aus einer Wohnung an der Uerdinger Straße in Lank kam. Die Leitstelle entsandte die hauptamtlichen Wache sowie die Löschzüge Lank, Bösinghoven, Nierst und Langst-Kierst. In der Wohnung brannte ein Mülleimer, der schnell gelöscht werden konnte. Personen hielten sich nicht in der Wohnung auf.