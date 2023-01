Notfallbilanz im Kreis Mettmann Silvesternacht: Weniger Einsätze als erwartet

Weitere Einsatzstellen an der Gruitener Straße, am Eichendorffweg und an der Eichenstraße, wo jeweils brennende Überreste von Silvesterfeuerwerksbatterien zum Schutz von Büschen und Hecken abgelöscht werden mussten. Zu einem weiteren Balkonbrand an der Beckhauser Straße wurden die hauptamtliche Wache und die Löschzüge Millrath und Trills alarmiert. Dort brannte ein als Feuerstelle umfunktionierter großer Blumentopf, der vom Wohnungseigentümer entzündet worden war. Ein weiterer Müllbehälter musste an der Fuhlrottstraße abgelöscht werden. An der Immermannstraße brannten Mülltonnen. Beim Beginn des Löscheinsatzes wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Silvesterraketen „beschossen“. Selbst nach dem Eintreffen der Polizei detonierte ein großer Böller in Nähe der Feuerwehrkräfte. Eine Fahrzeugbesatzung schilderte, dass auf der mit Sonderrechten durchgeführten Einsatzfahrt Passanten von Personen vom Gehweg auf die Straße in Richtung des Einsatzfahrzeuges geschubst wurden.