Meerbusch Arche Noah trauert um Pony Flocke

Anfang Dezember wurde Flocke eine Platte in die Schulter eingesetzt. Die OP in einer Pferdeklinik in Leichlingen hatte sie gut überstanden, kämpfte danach allerdings gegen eine Entzündung an, bekam Schmerzmittel und eine Antibiose. „Die Prognose war bei 50 Prozent. Mal ging es ihr besser, dann wieder schlechter. Aber auch wenn wir immer im Hinterkopf hatten, dass die Organe, für die das Ganze eine große Belastung war, vielleicht nicht mitspielen, hatten wir ein gutes Bauchgefühl und die Hoffnung, dass es gut gehen wird. Unser Wunsch war, dass Flocke möglichst lange bei uns lebt und lernt mit ihrem steifen Gelenk umzugehen. Leiden lassen, wollten wir sie aber nicht“, so Danker.