Feuerwehr Wie die Feuerwehr Silvester verbringt

Bevor der Dienstgruppenleiter aus Bösinghoven 2008 zur Feuerwehr in Meerbusch wechselte, war er in Köln lange Jahre im Einsatz. Um fünf nach Mitternacht mussten dort zu Silvester alle Fahrzeuge ausgerücken, berichtet er. Insofern weiß Morsek gut, was er an den Meerbuschern hat: „Hier sind noch gesunde Strukturen, die meisten Leute sind vernünftig. Dementsprechen eskaliert die Lage eher selten – auch an Silvester“, sagt der 52-jährige Familienvater.