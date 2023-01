Jahreswechsel ohne größere Einsätze Polizei spricht von ruhiger Silvesternacht

Die Schwalmtaler Feuerwehr legte am späten Nachmittag eine eigene Bilanz vor und berichtete von einem Einsatz wegen eines vom Sturm umgeworfenen Baums am Harikseeweg, der gegen 6 Uhr eine Telefonleitung beschädigt hatte. Gegen 7.45 Uhr war ein Ast von der Amerner Straße zu entfernen, nachdem auch dort ein Baum umgestürzt war. Am 1. Januar gegen 3.07 Uhr löschten Feuerwehrleute einen Brand auf einem acht Quadratmeter großen Waldstück am Heidend. Am Tag zuvor gegen 20.44 Uhr hatte an der Straße Geneschen der Grünstreifen eines Feldwegs gebrannt. Anwohner hatten ihn bereits gelöscht, als die Feuerwehr kam.