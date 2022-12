Meerbusch Vier Jahre Haft für Dieb von Porsche-Oldtimer

Nach vier Monaten ist am Landgericht Düsseldorf der Prozess gegen einen Serien-Oldtimerdieb zu Ende gegangen. Der Familienvater aus den Niederlanden muss für vier Jahre in Haft. Er hatte bis zuletzt bestritten, in Meerbusch und Umgebung an mehreren Oldtimerdiebstählen beteiligt gewesen zu sein. Schon Mitte September hatte das Verfahren gegen den 32jährigen aus Heerlen bei Aachen begonnen. Der Mann wollte mit dem Oldtimer-Klau nichts zu tun haben, wurde aber letztlich durch mehrere Indizien überführt. So war er auf den Bildern von Überwachungskameras zu sehen, auch hatte er in mehreren Porsche-Oldtimern DNA-Spuren hinterlassen.