Gewalt in der Silvesternacht Mehrere Personen stürmten Feuerwehrauto in Duisburg

Duisburg · In der Silvesternacht wurde die Feuerwehr in Duisburg zu einem Brand im Stadtteil Hochheide gerufen – und musste den Einsatz abbrechen. Mehrere Personen versuchten, in das Feuerwehrauto einzusteigen und Geräte zu entwenden. Der Oberbürgermeister verurteilt die Gewalt.

02.01.2023, 16:33 Uhr

Ein Feuerwehrauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Duisburger Feuerwehr wurde in der Silvesternacht von mehreren Personen daran gehindert, einen Brand im Stadtteil Hochheide zu löschen. Wie die Stadt mitteilt, habe eine „größere Personengruppe“ versucht, in das Feuerwehrauto einzusteigen und dort die Gerätefächer zu öffnen. Erst als die Polizei eintraf, hätten die Feuerwehrleute ihre Arbeit erledigen können, heißt es im Einsatzbericht. In drei weiteren Fällen sei die Feuerwehr mit Raketen beschossen worden. Verletzt wurde niemand. Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link verurteilte am Montag die Vorfälle: „Für das aggressive Verhalten einiger weniger Personen, die in der Silvesternacht Rettungskräfte und auch andere unbeteiligte Menschen vorsätzlich mit Feuerwerkskörpern angegriffen haben, gibt es absolut keine Entschuldigung“, sagte Link. „Gegen derartig skrupellose Übergriffe setzen wir uns mit allen Mitteln zur Wehr, die dem Rechtsstaat zur Verfügung stehen“. Selbstverständlich sollen alle Vorfälle zur Anzeige gebracht werden. Der Einsatz des Städtischen Außendienstes verlief vergleichsweise friedlich. Neben acht Einsätzen wegen Ruhestörungen wurden während der Präsenzstreifen einige wenige gesichtete Gefahrenstellen durch brennende Böllerverpackungen mit Wasser gelöscht. Das Bürger- und Ordnungsamt soll sich zur Silvesternacht nun mit der Polizei und der Feuerwehr zusammensetzen.

(atrie)