Hungerstreik gegen Regime Ein Zeichen aus Büderich für Freiheit im Iran

Meerbusch · Die Deutsch-Iranerin Mani D. ist in den Hungerstreik getreten. Sie fordert, dass Europa die Beziehungen zum Regime in ihrer Heimat abbricht. „Jeder Euro, der an die Regierung kommt, wird zu einer Patrone“, sagt D..

29.12.2022, 16:30 Uhr

D. lebt derzeit im Pfarrzentrum von St. Mauritius. Sie will vom 25. bis zum 31. Dezember auf Essen verzichten. Foto: RP/Dominik Schneider