Neujahr in Meerbusch Was Meerbuscher sich für 2023 wünschen

„Von meiner Bäckerei in Osterath aus blicke ich mit Sorge auf das neue Jahr. Ich weiß, dass viele Menschen im Zuge von Inflation und Energiekrise weniger Geld in der Tasche haben werden und daher oft zu Brot vom Discounter greifen. Das verstehe ich zwar, doch leidet darunter mein Geschäft. Ich will jedoch nicht auf billig machen, sondern weiter auf meine traditionellen Rezepte und hochwertigen Zutaten aus der Region setzen und Qualitätsware verkaufen. Zusätzlich backe ich jetzt aber ein „Inflationsbrot“ mit einem Gewicht von 750 Gramm und biete es für 2,50 Euro an. Ich will mein Geschäft wie in den vergangenen 32 Jahren führen, Veränderungen plane ich nicht und hoffe, dass unser traditionsreiches Familienunternehmen auch im nächsten Jahr trotz all der Krisen unserer Zeit Bestand haben wird. Sorgenfalten treibt mir im Moment aber auch die Politik auf die Stirn, diese agiert meiner Einschätzung nach in vielen Situationen zu hektisch und unprofessionell.“