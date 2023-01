Unruhige Neujahrsnacht in Leverkusen Über 100 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst

In Atem hielt die Einsatzkräfte vor allem der Brand mehrerer Bäume am Quettinger Feld, der auf Gebäude überzugreifen drohte. Parallel musste die Leitstelle auch noch Krärfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu einem Balkonbrand, der kurz davor stand, auch eine Wohnung in Flammen zu setzten, rausschicken. Beide Feuer waren dann rasch unter Kontrolle.