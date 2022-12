Aufrüstung bei Werbeikone in Meerbusch Bei den Pooths kommt keine Maus mehr unbemerkt ins Haus

Das war alles andere als besinnlich: An Weihnachten vor einem Jahr brachen Einbrecher in das Anwesen der Familie Pooth in Meerbusch bei Düsseldorf ein. Verona Pooth und ihr Ehemann Franjo sowie die beiden Söhne waren bei dem Coup, bei dem unter anderem der komplette Schmuck und wertvolle Handtaschen geklaut wurden, nicht im Haus. Die Einbrecher transportierten ihre Beute und den Haustresor in Verona Pooths` Fiat ab. Nun warnt die Werbeikone und Ex-Frau von Dieter Bohlen im Gespräch mit der Bild am Sonntag mögliche Trittbrettfahrer: In ihrem Haus sei nichts mehr zu holen. „Wir haben nichts mehr. Außer unserem weißen Flügel, aber daran sind Diebe ja nicht interessiert.“