Silvester-Einsätze im Erkelenzer Land Dachstuhlbrand löst Großeinsatz aus

In Hückelhoven rückte die Feuerwehr am frühen Neujahrsmorgen gegen 4.15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an der Ackerstraße nach Ratheim aus. An einem ehemaligen Zechenreihenhaus waren aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in Brand geraten, die unter einem Carport standen. „Wegen der Vielzahl an eingehenden Notrufmeldungen in der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst wurden vorsorglich weitere Löscheinheiten sowie der Rettungsdienst in Marsch gesetzt“, schildert Pressesprecher Josef Loers.