Feuerwehr in Meerbusch Warnung vor Wind beim Feuerwerk

Mit Blick auf das stürmische Wetter in der Silvesternacht warnt die Feuerwehr Meerbusch eindringlich vor besonderen Gefahren beim Abbrennen des Feuerwerks. Der teils starke Wind kann Raketen bereits beim Anzünden auf dem Boden umkippen lassen. Deshalb sollte man unbedingt auf einen sehr sichern Stand der Raketen achten, rät die Feuerwehr. Auch die Flugbahn der Raketen kann vom Wind, anders als ursprünglich angenommen, beeinflusst werden. Daher sei ein großer Abstand zu anderen Personen oder Menschengruppen, Gebäuden und allem, was durch die Raketen entzündet werden kann, noch größer als sonst zu wählen. Falls Böller doch in der Hand gezündet werden, sollten sich die Nutzer beim Wegwerfen versichern, dass sowohl in Wurfrichtung als auch in der weiteren Umgebung alles frei ist. Auch hier ist die Gefahr sehr groß, dass die leichten Böller vom Wind in ungewollte Richtungen geweht werden.