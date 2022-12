Interview mit Pfarrer Michael Berning „Ich freue mich über jeden Kirchgänger“

Berning Erstaunlich normal, eigentlich. Weihnachten verbringe ich in meinem Elternhaus in Neuss, mit meinem Vater, meinem Bruder und seiner Familie. Ich werden nach beziehungsweise zwischen den Gottesdiensten dorthin fahren, zum gemeinsamen Abendessen und zur Bescherung. Außerdem werde ich meine Tante besuchen, die nicht mehr mobil ist, und ihr die Kommunion bringen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat mein Onkel Stephan in Remscheid Namenstag, dann trifft sich die Familie dort. Zwischen den Jahren mache ich traditionell mit Freunden eine Kulturfahrt, und zu Silvester und Neujahr wollen ja schon die nächsten Messen gehalten werden.