Kultur in Meerbusch Eine Künstler-WG im Mataré-Haus

aD„s in rde Relge eegwrzjähii dtieSimupn osll unegj ü*ntnKeeilnrns in rde Ziet mlatbeuritn cnha med idmutSu ttü.nteusrzen sE ,itgl den neunjg aevinrKte eirh mi enahdRinl kheligtiöMnec uz eg,ebn scih in rde se-untenKzS zu lere,naet“ib rkelträ iteDram utzL. Er hta die ütreskcsielnh nigLtue sed krrd-rPeöejsFto ünnr,emomeb öhertg der edi iSdpttneeani aneewdshuäln urJy an dun tirtabee rtuen eanmedr mit mde khKetntouirirss Goudi ed Wder m.eamsuzn