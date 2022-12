Jahresrückblick 2022 in Meerbusch Das war das Jahr 2022 in Meerbusch

2022 neigt sich dem Ende zu. In Meerbusch waren die vergangenen Monate geprägt von internationalen Krisen: Dem russischen Angriff auf die Ukraine, der damit verbundenen Flüchtlingsbewegung, der Energiekrise. Gerade in dieser schwierigen Lage zeigten viele Meerbuscher ihre Nächstenliebe, halfen, spendeten, öffneten sogar ihre Wohnungen für die aus der Heimat Vertriebenen. Im Sommer litt die ganze Stadt unter der Hitze, die auch der Natur schwer zu schaffen machte – zu viel etwa für die frisch gepflanzten Bäume am Mönkesweg. Aber auch in der Stadtentwicklung tat sich einiges: Der Konverter, den Amprion bei Osterath bauen will, wurde genehmigt, dafür geht es am Bahnhof, keine drei Kilometer weiter nördlich, wohl bis 2025 nicht weiter. In Strümp konnten sich hingegen vor allem Kinder und Jugendliche freuen: Nach jahrelangem Einsatz und zahlreichen Aktionen wurde dort endlich der Skatepark eröffnet und wird seither gut genutzt. Vorfreude auf mehr machte auch die Premiere des Festivals Meermusik im Juni, eine Veranstaltung, die in der Stadt zu einer schönen Tradition werden könnte.