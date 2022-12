ADAC warnt vor Schäden Autos an Silvester sicher abstellen

Um ihren Wagen vor Feuerwerkskörpern zu schützen, sollten Autofahrer ihr Fahrzeug vor der Silvesternacht in Garagen oder in ruhigen Seitenstraßen abstellen. Dazu rät der ADAC Nordrhein. „Wer auf Nummer sicher gehen will, parkt sein Auto dort, wo an Silvester nicht mit großem Menschenauflauf zu rechnen ist“, rät ADAC-Technikexperte Heinz-Gerd Lehmann. Dort, wo viele Menschen zum Jahreswechsel zusammenkommen, sei das Risiko größer, dass der Wagen von Raketen oder Böllern getroffen werden könne.