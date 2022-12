Ratschläge für den Jahreswechsel Feuerwehr bereitet sich auf Silvester vor

Die Feuwerhr warnt eindringlich davor, Feuerwerkskörper selbst herzustellen oder illegal vertriebenes Feuerwerk zu kaufen. Hierbei könne es zu schwersten Verletzungen kommen. Feuerwerkskörper sollten so aufgewahrt werden, dass keine Selbstentzündung möglich ist. Feuerwerk sollte niemals am Körper, etwa in Jacken- oder Hosentaschen, getragen werden.