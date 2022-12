Der KOD achtet in Krefeld auf die Einhaltung der Vorschriften Feuerwerksverbot 150 Meter um den Zoo

Verkauf von Feuerwerkskörpern Der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie II ist nach dem Sprengstoffgesetz in diesem Jahr ab Donnerstag, 29. Dezember, bis einschließlich Samstag, 31. Dezember, gestattet. Das Ordnungsamt weist außerdem darauf hin, dass die Raketen und Knallkörper Gebrauchsanleitungen enthalten müssen und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden dürfen. Gezündet werden dürfen Feuerwerks-Böller der Kategorie II nur vom 31. Dezember, 0 Uhr bis zum 1. Januar, 24 Uhr, also an den gesamten Silvester- und Neujahrstagen. Feuerwerks-Böller der Kategorie-II sind zum Beispiel Raketen, Batterien, Verbundfeuerwerk, Römische Lichter, Knallkörper. Geprüftes Feuerwerk ist gekennzeichnet mit einer Registrierungsnummer und dem CE-Zeichen. Die Registriernummer enthält die Kennnummer der Prüfstelle, die die EU-Baumusterprüfung für den Feuerwerkskörper durchgeführt hat. Das CE-Zeichen ist kombiniert mit der Kennnummer der Prüfstelle, die die Qualitätssicherung beim Hersteller überwacht. Europaweit dürfen 14 Prüfstellen Pyrotechnik prüfen. In Deutschland wird Feuerwerk von der BAM geprüft. Nur Feuerwerksartikel, die durch eine benannte Stelle wie die BAM bauartgeprüft sind, sind in ihrer Handhabung bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher.