Meerbusch Historisch Meerbuschs armer Adel

Die Freiherren von Backum ereilte dieses Schicksal als erste. Zwei Zweige der Familie besaßen die Häuser Hamm und Latum. Während Hamm im Dreißigjährigen Krieg verschont blieb, wurde Latum von hessen-weimarischen Truppen besetzt und verwüstet, so dass nurmehr „ein Haufen Steine“ blieb. Der Besitzer Laurenz Bertram von Bawir schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr, Haus und Hof wiederaufzubauen, und fand bei seinem Vetter Wilhelm von Backum Unterschlupf. Als Dauergast konnte von Bawir auf Haus Hamm standesgemäß leben und vererbte seinen Besitz im Gegenzug seinem Gastgeber. Den neuen Eigentümern gelang Jahrzehnte später der Wiederaufbau des Hauses in seiner heutigen Form. Der sichtbare Aufschwung war allerdings nicht von langer Dauer. Nur 100 Jahre später waren die Erben, die Familie der Freiherren von Geyr zu Schweppenburg, ebenfalls in misslicher Lage. Auch wenn der Herrensitz respektabel aussah und verschiedene Vorrechte – wie etwa einen eigenen Sitz in der Lanker Pfarrkirche – mit sich brachte, befand man sich in finanziell erneut schwierigen Zeiten. Nach und nach wurden in Latum gelegene Höfe und wirtschaftliche Flächen verkauft, um den Betrieb insgesamt erhalten zu können. Viele Bauern konnten damals beim adligen Ausverkauf freies Eigentum erwerben.