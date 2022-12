Digitalisierung in Meerbusch Stadt-Homepage soll neu aufgesetzt werden

Zwar sind seit diesem Monat Dienstleistungen wie Ausweisangelegenheiten, Katasterauskunft oder die Meldung an Schulen und Kindertagesstätten – rund 280 Services wurden in einem ersten Schritt ausgelagert, weitere sollen folgen – nicht mehr auf der städtischen Homepage verortet, eine Verlinkung zum neuen Kommunalportal besteht jedoch noch immer, so, dass sich die Umstellung für den Nutzer denkbar einfach ergibt. Wie diese Verbindung mit dem Relaunch gelöst wird und wann dieser online gehen wird, kann bisher noch nicht gesagt werden, die Politiker des Digitalausschusses haben die Stadt aber beauftragt, diese Neuerungen auf den Weg zu bringen.