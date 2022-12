Wirtschaft in Büderich Kein Umtauschstress nach Weihnachten

„Meerbuschs Männer wissen mittlerweile, welche Düfte ihre Frauen lieben“, sagt Filialleiterin Sylvia Bäumer von der Parfümerie Becker. Sie hätten in der Vorweihnachtszeit gezielt eingekauft und „wenn sie sich nicht sicher waren, haben wir ein kleines Testmuster zum Parfüm dazu gelegt“, sagt die Duftexpertin. So kann in Ruhe geschnuppert werden, ohne dass die Originalverpackung geöffnet werden muss. „Die Gutschein werden bei uns erst Mitte Januar eingelöst, jetzt sind die Meerbuscher im Urlaub“, weiß Bäumer. An diesem ruhigen Vormittag nach dem zweiten Weihnachtstag versucht tatsächlich nur eine ganz dreiste Kundin einen Duft zurückzugeben. Das sei nicht ihre Marke erklärt sie. Aber sie hat die Kartonage aufgerissen und ausgiebig getestet. „Das geht natürlich gar nicht. Das können wir nicht umtauschen“, sagen die freundlichen Schönheitsexpertinnen.