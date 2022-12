Meerbusch Fritzi und ihre tierischen Freunde

Das ergab sich erst, als im Mai endlich Fritzis größter Wunsch in Erfüllung ging: „Ich wollte schon immer einen Hund haben.“ Also wurden ihre Eltern Maxi von Zittwitz und Jörn Meyer „weichgekocht“ und irgendwann waren sie so weit: „Wir haben uns schließlich für einen entschieden, der bereits in der Nähe in einer Pflegefamilie war. Sumi war uns gleich sympathisch. Und Fritzi ist glücklich.“ Dieses Glück und ihre Leidenschaft zu Hunden wollte Fritzi mit jungen Leserinnen und Lesern teilen.