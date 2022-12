Meerbusch Was 2023 in Meerbusch wichtig wird

Umzug ukrainischer Flüchtlinge Mit Jahresbeginn ziehen in die Sportalle an der Stettiner Straße aus der Ukraine Geflüchtete ein. Als der Krieg in der Ukraine begann, hatten in Meerbusch viele Bürger geflüchtete Menschen in Privatunterkünften aufgenommen. Die Stadt war dennoch verpflichtet, städtische Unterkünfte bereitzuhalten. In die umgebaute ehemalige Kita Sonnengarten zogen Familien ein. Mangels Alternativen stattete die Verwaltung außerdem die Turnhallen an der Stettiner Straße und am Neusser Feldweg als Unterkünfte aus. Sie blieben bislang aber noch ungenutzt. Doch mittlerweile wollen eine Reihe von Geflüchteten ihre Privatunterkunft verlassen. Im letzten Schulausschuss des Jahres kündigte die Fachbereichsleiterin Ute Piegeler den Umzug von Geflüchteten in die Halle an der Stettiner Straße an. Dort sind Plätze für 80 Personen eingerichtet, am Neusser Feldweg für 40 Personen.