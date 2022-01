Großeinsatz der Feuerwehr : Wohnungsbrand an der Oderstraße in Rheindorf

Wohnungsbrand an der Oderstraße in Rheindorf

In der Wohnung im ersten Obergeschoss ist aus noch unbekannter Ursache am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Rheindorf Die Feuerwehr ließ die umliegenden Wohnungen zur Sicherheit evakuieren. Ein Verletzter wurde nach RP-Informationen in eine Spezialklinik gebracht. Noch keine Details zur Brandursache.

Gegen 15 Uhr ist die Feuerwehr am Samstag an die Oderstraße ausgerückt. Dort stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Das Gebäude wurde zur Sicherheit evakuiert. Ein Verletzter wurde in eine Spezialklinik gebracht.