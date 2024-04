Fußball, Junioren-Bundesliga Leverkusener Talente halten Kurs

Im Topspiel gegen den Nachwuchs des FC Schalke spielte die von Sven Hübscher trainierte U19 vor 450 Zuschauern groß auf und gewann mit 3:2 (2:0). In einer intensiv geführten Partie dauerte es allerdings recht lange, ehe Bayers Talente in Führung gingen – genauer gesagt: 36 Minuten. Marton Szep setzte bei einem Konter zum Antritt an und Francis Onyeka mit einem doppelten Doppelpass in Szene. Der 16-jährige Mittelfeldspieler blieb vor dem Schalker Tor cool und vollendete zum 1:0. Nur wenige Augenblicke später war es erneut der insgesamt starke Szep, der diesmal aber selbst einnetzte (43.).