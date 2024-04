Einsatz in Xanten Anbau brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung der Flammen

In Xanten hat es am Montagabend in einem Anbau am Ulmenweg gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sie ein Ausbreiten der Flammen durch das schnelle Eingreifen eines Trupps unter Atemschutz verhindern und den Brand schnell löschen. Zur Sicherheit seien auch zwei angrenzende Garagen kontrolliert worden, erklärten die Einsatzkräfte. Um eine Rückzündung auszuschließen, sei der neun mal neun Meter große Anbau mit Löschschaum abgedeckt worden. Niemand sei verletzt worden. Angaben zur Brandursache lagen nicht vor.