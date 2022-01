Chempark-Entsorgungszentrum in Leverkusen-Bürrig : Explosion: Stadt will nun regelmäßig informieren

Explosion: Stadt will nun regelmäßig informieren

Chempark-Entsorgungszentrum in Leverkusen-Bürrig

Leverkusen Im Bürger- und Umweltausschuss gab es heftige Kritik an Chemparkbetreiber Currenta, von Täuschung der Öffentlichkeit war die Rede. Gesundheitsdezernent Lünenbach sagte zu, die Stadt wolle nun regelmäßig über den Fortgang der Entwicklungen informieren. Dies forderten die Grünen.

Dem leitenden Currenta-Mitarbeiter und CDU-Ratsherrn Frank Schmitz müssen am Donnerstag im Umweltausschuss ordentlich die Ohren geschmerzt haben. Mehrere Mitglieder des Gremiums warfen seinem Arbeitgeber, dem Chempark-Betreiber Currenta, im Zusammenhang mit dem schweren Unglück an der Verbrennungsanlage Bürrig gezielte Täuschung der Öffentlichkeit und die massive Gefährdung der Gesundheit von Bürgern und Mitarbeitern vor. Schmitz ist umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Er nahm an Diskussion und Abstimmung wegen Befangenheit nicht teil, hörte aber zu.