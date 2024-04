Bayer 04 Leverkusen kann drei Titel holen Stadt will für Fans Public Viewing möglich machen

„Wir werden unsere Stadt in Schwarz und Rot herausputzen, wo es nur geht. Mit den Bayer 04-Fahnen vor dem Rathaus, mit Fahnen auf den Balkonen und in den Gärten, mit Schals und Trikots. Wir drücken die Daumen, dass die Werkself sich selbst, dem Verein, den langjährigen treuen Fans und Vereinsmitgliedern und uns allen in Leverkusen diesen großen Traum erfüllt“, formuliert der Stadtchef. Das Stadtarchiv hat übrigens schon vor Wochen Bayer-04-Flagge vor dem alten Landratsamt gezeigt und somit vorgelegt.