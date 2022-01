Corona aktuell : Inzidenz in Leverkusen bleibt unter 1000

Es wird weiter fleißig geimpft. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Inzidenzwert in Leverkusen hat seinen Höhenflug gestoppt und bleibt unter 1000. Die Stadt bietet auch in den kommenden Tagen mobile Impftermine an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gesamtinfizierte 18.077 (+329)

Genesene 15.200

Aktuell Infizierte 2700

Todesfälle 138 (138)

Inzidenz 948,1 (-3,7)

Hospitalisierungsrate NRW 3,20

Kliniken Im Klinikum werden zehn Fälle betreut, zwei auf der Intensivstation. Das Remigius-Krankenhaus behandelt vier Patienten, das Josef-Krankenhaus ein Patient.

Mobiles Impfen wird in der kommenden Woche hier angeboten: Dienstag, 25. Januar: 14 bis 18 Uhr – Gerätehaus Feuerwehr, Opladener Straße; Mittwoch, 26. Januar: 14 bis 18 Uhr, Ev. Kirchengemeinde, Geschwister-Scholl-Straße 2A; Donnerstag, 27. Januar: 13 bis 18 Uhr, THW, Schlangenhecke 3. Übersicht über alle Impfangebote auf www.leverkusen.de.

(jus)