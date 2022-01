Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt auf über 630 an

Kreis Mettmann Erneut weit über 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt. In Quarantäne befinden sich derzeit mehr als 8000 Personen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 4722 Infizierte erfasst, 68 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 472 (+13; 43 neu infiziert), in Haan 255 (-2; 24 neu), in Heiligenhaus 220 (+8; 27 neu), in Hilden 517 (-2; 60 neu), in Langenfeld 552 (+35; 77 neu), in Mettmann 403 (+1; 34 neu), in Monheim 505 (+34; 74 neu), in Ratingen 790 (-46; 63 neu), in Velbert 769 (+13; 90 neu) und in Wülfrath 239 (+14; 34 neu).