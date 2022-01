Leinen los in Leverkusen : Stadt plant acht neue Freilaufzonen für Hunde

Hurra, ohne Leine ist das Leben noch mal so schön! Foto: dpa/Patrick Pleul

Leverkusen Hunde brauchen Auslauf. Doch in Stadtgebieten gelten vielfältige Einschränkungen. Mit acht neuen Freilaufflächen will Leverkusen Entlastung für Hundehalter schaffen. Nun beraten die Ratsgremien über die Vorschläge der Verwaltung. Und es gibt erste Kritik der CDU in Opladen.