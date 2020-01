Hürdenläuferin beim TSV Bayer 04 : Sylvia Schulz ist Eliteschülerin des Jahres

Leverkusen Die Hürdenläuferin des TSV Bayer 04 wurde für ihre Leistungen reich beschenkt.

Die junge Leichtathletin, die die Hürden am liebsten auf der 400 Meter-Distanz meistert, war vor viereinhalb Jahren aus Namibia nach Leverkusen gekommen, um hier sportlich durchzustarten. Das ist ihr in jeder Hinsicht gelungen, wie ihre Erfolge unter anderem als Deutsche U20-Meisterin oder Halbfinalteilnehmerin bei den Jugendweltmeisterschaften beweisen.

Doch nicht nur der Sport stand für Sylvia Schulz an erster Stelle. Im Jahr 2019 machte sie ihr Abitur am Geschwister-Scholl-Berufskolleg. Jetzt folgt der nächste große Schritt: Die Sprinterin verlässt Deutschland und wird in den USA an der renommierten Texas Tech-University studieren. Ihrem Verein bleibt sie weiterhin treu und startet für den TSV Bayer 04 Leverkusen. „Sylvia ist für uns wieder ein Beispiel, dass Leistungssport und Schule funktionieren können“, erklärt TSV-Geschäftsführerin Anne Wingchen.