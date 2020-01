Hitdorfer Hafen : Sanierung der Kaimauer beginnt

(bu) An der Hitdorfer Kaimauer haben die Bauarbeiten begonnen. Zur Erneuerung der Kaimauer im Hafen hat ein Baggerpontons mit einem Seilbagger angelegt, der mit Hilfe eines Schubbootes transportiert wurde.

Mitarbeiter einer Baufirma haben begonnen an der Hafensohle im Bereich der vorgesehenen Spundwand größere Steine und sonstige Hindernisse zu entfernen. Danach starten die Sondierungsbohrungen am Wasser in der Achse der neuen Kaimauer. Die Sicherheitsprüfung soll sicherstellen, dass in der Achse keine Kampfmittel vorhandenen sind. Die Sanierung der Kaimauer kostet 2,5 Mio. Euro und soll Ende des Jahres fertig sein. Foto: Uwe Miserius