Hallen-DM in Leverkusen : Anna Maiwald ist Titelaspirantin bei den Mehrkampf-Meisterschaften

Leverkusen Insgesamt schickt der TSV Bayer 04 Leverkusen fünf Athleten ins Rennen um die Medaillen bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf am Wochenende in Leverkusen. Allen voran Anna Maiwald darf sich Hoffnungen machen.

Am kommenden Samstag und Sonntag werden in Leverkusen die Deutschen Hallenmeister im Mehrkampf ermittelt. Nach den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften 2011, der Team-DM für die U20 und U16 2015 und der U23-DM 2017 ist das Leichtathletik-Zentrum in Manfort damit zum bereits vierten Mal in zehn Jahren Schauplatz nationaler Titelkämpfe. „Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung macht uns stolz“, sagt Frank Kobor, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer 04.