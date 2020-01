Schiedsmann Johannes Thomas : Er macht die Welt ein bisschen friedlicher

Leverkusen Johannes Thomas ist seit 25 Jahren Schiedsmann in Leverkusen. Jetzt wurde er für seine Verdienste geehrt.

Dieser Mann hat 25 Jahre versucht, die Menschen vom Gericht fernzuhalten. Durch Gespräche, Beratung und Schlichtung ist es ihm in den meisten Fällen gelungen. Am Freitag nun wurde der Leverkusener Schiedsmann Johannes Thomas im Kreise seiner Kollegen durch Richter Stefan Müller-Gerbes feierlich verabschiedet. Müller-Gerbes überreichte dem 70-Jährigen eine Danksagung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Vom Bund der Schiedsleute erhielt er eine Ehrenurkunde sowie eine Treuenadel in Silber.