Fußball : TSV Bayer Dormagen feiert den vierten Sieg in Folge

Rhein-Kreis DJK Gnadental liegt gegen Lohausen drei Mal vorne, unterliegt am Ende aber noch deutlich mit 3:6. Rommerskirchener muss die erste Niederlage einstecken.

In Gruppe eins der Fußball-Bezirksliga hat sich ein Trio an die Spitze gesetzt: Dormagen, Ratingen und Büderich waren auch am vierten Spieltag nicht zu schlagen und holten sich die nächsten Dreier.

SV Uedesheim – BV Wevelinghoven 0:0 (0:0). Bereits am Freitag trennten sich Uedesheim und Wevelinghoven in einem taktisch geprägten Spiel ohne viele Großchancen torlos. Uedesheim muss somit weiterhin auf den ersten Sieg warten. Unzufrieden war Trainer Dalibor Dobras aber trotzdem nicht: „Wir haben über eine Stunde in Unterzahl gespielt und waren dennoch nicht unterlegen. Das Unentschieden geht in Ordnung, für uns ist es ein Punktgewinn“, sagte der Coach. Yannick Höying sah nach wiederholtem Foulspiel früh die Gelb-Rote Karte. Dementsprechend hatten die Gäste schon auf den Sieg gehofft. „Wenn man 60 Minuten in Überzahl spielt, spekuliert man natürlich auf drei Punkte“, so Simon Büttgenbach, Sportlicher Leiter des BV. „So richtig zufrieden können wir nicht sein, aber es ist ein gerechtes Ergebnis.“