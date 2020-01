Im Forum : Disco oder Club? Bezirksvertreter sagen Nein

Leverkusen Bürgerliste schlägt als Standort den Keller des Forums vor. Umbau wäre aufwendig. Bisher kein Investor in Sicht.

In der Stadt fehlt eine Discothek. Das glauben die Ratsvertreter der Fraktion „Bürgerliste“ und von „Die Linke“. Die Stadtverwaltung müsse diese Lücke schließen helfen. Erst wurde ein Platz nahe Bahnhof Opladen als Standort gefordert, jetzt will die Bürgerliste (BL) eine Disco im Keller des Forums etablieren, denn: „Die Jugend läuft uns davon“, meinte BL-Vertreter Horst Müller in der Bezirksvertretung I. Fazit nach den Anträgen: Beide wurden von der Mehrheit der Politiker abgelehnt.