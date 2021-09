Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen des TSV sind nun die Gejagten

Leverkusen Das Zweitliga-Team des TSV Bayer 04 Leverkusen gewinnt zum Liga-Start 3:2 bei VC Essen. Coach Tigin Yaglioglu ist insgesamt zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben.

Mit 71 von 75 möglichen Punkten ist der TSV Bayer 04 in der vorigen Zweitliga-Saison eindrucksvoll Meister geworden. Da die Volleyballerinnen auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten, sind sie in der neuen Saison die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Das hat das Team von Coach Tigin Yaglioglu bereits am ersten Spieltag in Essen zu spüren bekommen. Der heimische VC verlangte den Gästen alles ab und behielt beim 2:3 (25:22, 18:25, 21:25, 25:23, 12:15) einen der drei Punkte.