Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen ist bereit für den Liga-Start

Leverkusen Der Drittligist aus Opladen gewinnt seine Generalprobe bei der HG Remscheid 29:21 und sieht sich gut gerüstet für den Auftakt. Der Verein hofft auf rechtzeitige Freigabe der Bielerthalle für das erste Heimspiel.

Trainer Fabrice Voigt nennt es die „schwierigste Vorbereitung aller Zeiten“, doch seine Mannschaft hat sich so gut wie möglich auf den Saisonstart in der Dritten Liga vorbereitet. Aufgrund der Hochwasserschäden in der Bielerthalle musste auch das letzte Testspiel des TuS 82 Opladen auswärts stattfinden. Beim Regionalligisten HG Remscheid gewannen die Handballer souverän mit 29:21.