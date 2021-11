Basketball : Tierisch tolle Tigers

Neuss Sechs Tage nach dem 61-Punkte-Debakel in Opladen schlagen die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss eindrucksvoll zurück und bezwingen den Tabellendritten in der Verlängerung.

Trainer Rufin Kendall schickte ein fettes Dankeschön an die treue Tigers-Community, „die uns trotz der 27:88-Niederlage in Opladen nicht fallengelassen hat“, und Abteilungsleiterin Angela Krings fand einfach nur „toll, was hier los war. Ich hatte richtig Gänsehaut!“ Der Funke sprang von den Rängen aufs Feld über – und entfachte dort eine verloren geglaubte Leidenschaft. Die ließ die Tigers eine Anfangsphase überstehen, in der ihnen Rotenburg durch die Ex-Neusserin Toshua Leavitt, Leonie Rosemeyer, Pia Mankertz und Mirja Beckmann bis zum 10:19 (8.) vier Dreier einschenkte. Die TG-Mädels blieben unverdrossen dran, obwohl sie stets die Jägerinnen waren und mit bis zu zehn Punkten (29:39/23.) ins Hintertreffen gerieten. Der Schlüssel lag dabei in ihrer Defensive, mit der sie dem zunächst übermächtig erscheinenden Kontrahenten, der die Tigers im DBBL-Pokal noch mit 88:54 abgefertigt hatte, schwer zusetzten. Trotzdem wähnten sich die Gäste drei Minuten vor dem Ende nach Leavitts zweitem „Dreier“ zum 58:50 endlich am Ziel. Aber die Neusserinnen waren immer noch nicht geschlagen, Lisa Arz krönte eine Serie von 8:0 Punkten mit dem 58:58-Ausgleich (39.). Danach schickten Salven aus der Distanz von Leavitt und Maria Aftzi, die 7,1 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit zum 61:61 traf, das Match in die fünfminütige Verlängerung.