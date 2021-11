Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen stoppt den Abwärtstrend

Leverkusen Nach zwei Niederlagen in Folge gelingt den Drittliga-Handballern zum Start in die Rückrunde ein 34:28-Erfolg bei der SG Menden. „Es ist wirklich wichtig, dass das geklappt hat“, sagt Trainer Fabrice Voigt.

Neun Spieltage lang ritt der TuS 82 Opladen auf einer Erfolgswelle in der 3. Handball-Liga, doch dann kassierten die Leverkusener zwei Niederlagen in Folge – und plötzlich war die Unsicherheit wieder da. Würde der grandiose Start von 16:2-Punkten doch nicht zum sechsten Platz und damit für den direkten Klassenerhalt reichen? „Dieser Faktor war im Training spürbar“, sagte Trainer Fabrice Voigt, der sich umso glücklicher zeigte, dass seine Mannschaft nun wieder ein Erfolgserlebnis feierte. Durch eine starke zweite Halbzeit gewann der TuS 82 mit 34:28 (16:15) bei der SG Menden Sauerland Wölfe.

„Es ist wirklich wichtig, dass das geklappt hat“, betonte Voigt. „Dabei hatte der Tag nicht besonders gut angefangen.“ Eigentlich wollten die Leverkusener mit dem Bus ins Sauerland reisen. Doch es gab ein Missverständnis bezüglich des Termins, so dass die Spieler dann doch spontan mit ihren privaten Pkw fuhren mussten. Einen spürbaren Nachteil hatten sie dadurch nicht, auch wenn sich in der ersten Halbzeit keine Mannschaft absetzen konnte.

TuS 82 Opladen will endlich wieder gewinnen

Maurice Meurer prallte in der Abwehr mit dem Knie eines Gegenspielers zusammen, so dass der Torjäger und Innenblockspieler früh ausgewechselt werden musste. Dazu kassierte Hendrik Rachow bereits in der 17. Minute seine zweite Hinausstellung. „Uns gingen damit die Abwehrspieler fürs das Zentrum aus. Deswegen haben wir auf eine 5:1-Deckung umgestellt“, erklärte der Coach. Philipp Jäger agierte auf der Spitze und sorgte für Unruhe beim Gegner. „Er hat das gut gemacht“, lobte Voigt den Zugang, der offensiv noch Zeit zur Eingewöhnung benötigt.