Handball, 3. Liga : Frostige Stimmung beim Leichlinger TV

Burscheid Gegen die SGSH Dragons haben die Drittliga-Handballer aus der Blütenstadt beim 30:37 in Burscheid keine Chance. Die eigene Leistung ist zu schwach, die der Gäste aus Schalksmühle-Halver zu stark für das Team von Trainer Lars Hepp.

Lars Hepp hatte schon nach wenigen Minuten geahnt, dass der Abend in der Burscheider Schulberghalle für den Leichlinger TV ein ernüchterndes Ende nehmen würde. „Wir sind zu Beginn vier Mal nach vorne gerannt“, sagte der LTV-Coach. „Wie die Bälle uns jeweils verlassen haben, war leider bezeichnend.“ Neben einem verworfenen Siebenmeter von Valdas Novickis leisteten sich die Gastgeber zu viele einfache technische Fehler. Letztlich zog der LTV gegen die favorisierten SGSH Dragons mit 30:37 (11:18) den Kürzeren.

Bevor es sportlich zur Sache ging, waren die Leichlinger Drittliga-Handballer bereits ein Stück weit bedient. Gerade erst hatten sich Hepp und Co. unter der Woche über die Verfügbarkeit der Schulberghalle für Trainingszwecke beschwert, war am nächsten Spieltag die Halle kalt. „Gefühlt war es zehn Grad kühler als sonst“, haderte Hepp, der freilich nicht wusste, ob die beiden Dinge in Zusammenhang stehen. „Aber das soll auch keine Entschuldigung für die Leistung sein“, sagte er. Auch die Tatsache, dass bei 68 Zuschauern jeder Einzelne „mit Handschlag hätte begrüßt“ werden können, sei genau wie vier Ausfälle lediglich ein weiterer Anlass zur Ernüchterung – nicht allerdings Ausrede für eine klare Niederlage.