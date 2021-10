Basketball, 2. Bundesliga : Bayer Giants peilen nächsten Heimsieg an

Bayer Giants peilen nächsten Heimsieg an

Hansi Gnad ist seit 2018 Coach der Giants. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur/ulmer via www.imago-images.de

Leverkusen Zweitliga-Basketballer sind am Sonntag gegen den Aufsteiger aus Itzehoe gefordert. Trainer Hansi Gnad weiß genau, auf welchen Gegenspieler sein Team besonders aufpassen muss.

Die 76:87-Niederlage bei den Tigers Tübingen ärgert Hansi Gnad noch immer. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht“, sagt der Trainer der Bayer Giants. „Trotzdem hätten wir das Ding am Ende gewinnen können, haben es dann aber verpasst, die entscheidenden Würfe zu verwandeln.“ Gegen die Itzehoe Eagles soll es am Sonntagabend (18 Uhr) besser laufen. Der Aufsteiger kommt als Außenseiter in die Ostermann-Arena nach Leverkusen.