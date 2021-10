Volleyball, 2. Bundesliga : TSV-Volleyballerinnen verpassen ihr Traumspiel

Leverkusen In der Qualifikation für den nationalen Pokal verlieren die Leverkusener Zweitliga-Volleyballerinnen nach 2:0-Satzführung noch 2:3 beim BBSC Berlin. Der Traum vom Achtelfinale gegen den Erstligisten Stuttgart ist damit geplatzt.

Irgendwann musste es passieren. Doch dass die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen ausgerechnet an der letzten Hürde vor der Teilnahme am Achtelfinale des nationalen Pokals scheiterten, ist freilich bitter. Bei Zweitliga-Konkurrent BBSC Berlin verloren die Spielerinnen von Trainer Tigin Yaglioglu 2:3 und müssen damit ihren Traum von der Partie gegen den Erstligisten MTV Stuttgart begraben. Die bekommen nun die Hauptstädterinnen.

„Es ist natürlich schade. Ich hätte gerne gewusst, wie gut wir uns gegen Stuttgart schlagen“, sagt Yaglioglu. „Aber wir müssen auch anerkennen, dass Berlin einfach gut war.“ Der TSV agierte seinerseits ordentlich. Mit Finja Schul, die zum ersten Mal in der Startaufstellung stand, erarbeiteten sich die Gäste einen Vorteil und gewannen die ersten beiden Sätze jeweils 25:20. Mit zunehmender Spieldauer bissen sich die Berlinerinnen aber zurück in die Partie. „Sie haben dann Bälle vom Boden gekratzt, die sonst niemals zurückkommen“, zollte Yaglioglu dem Gegner Respekt. „Mentalität schlägt Qualität – diesen Kommentar habe ich zum Spiel gehört. Das trifft es ganz gut.“

Für den TSV geht es am Wochenende gleich mit zwei Heimspielen weiter. Am Samstag (19.30 Uhr) kommt der VCO Münster, am Sonntag (13 Uhr) ist der RC Sorpesee zu Gast. Favorisiert ist der in der 2. Liga weiterhin ungeschlagene TSV in beiden Duellen gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion.