Fußball, Kreisliga A : Derbysiege für Genclerbirligi und den SSV Lützenkirchen

Rhein-Wupper Genclerbirligi Opladen setzt sich 4:2 gegen den BV Bergisch Neukirchen durch und der SSV Lützenkirchen schenkt dem stark dezimierten VfL Witzhelden elf Tore ein.

SC Rondorf – SC Hitdorf 2:1 (1:0). In der Reichweite von Punkten waren die Hitdorfer, die beim direkten Konkurrenten in Rondorf nur knapp unterlagen. Die Mannschaft von Trainer Udo Dornhaus kassierte den ersten Gegentreffer in der 37. Minute, das 2:0 fiel eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Doch das Schlusslicht bewies Moral und kam durch Marlon Beckhoff (80.) zum 2:1-Anschluss. Hoffnung keimte auf, doch den Gästen sollte in der Schlussphase kein weiteres Tor gelingen.

SSV Lützenkirchen – VfL Witzhelden 11:3 (4:2). Durch eine Grippewelle im Kader traten die Witzheldener mit nur zehn Spielern zum Derby in Lützenkirchen an. „Angesichts der Umstände hat der Gegner es richtig gut gemacht. Natürlich sind ihnen dann in der zweiten Hälfte die Kräfte ausgegangen“, erklärte Lützenkirchens Trainer Toni Diomedes. Moritz Struß brachte die Höhendorfer nach zwölf Minuten in Führung, Lucas Bock erzielte im weiteren Verlauf einen Doppelpack (30./64.), der lediglich als Ergebniskorrektur dienen sollte. Slawomir Czarniecki war dreimal erfolgreich (68./72./82.), Enrico Albanese traf doppelt (21./49.). Joshua Badicke, Lorenz Röhler, Marcel Maier, Lars Josef Schmitt, Muhammed Saidy Khan und Falk Tom Müller trugen sich ebenfalls noch in die Liste der Torschützen ein.