Handball, 3. Liga : TuS 82 trifft auf unberechenbare VfL-Reserve

Birger Dittmer (beim Wurf) und der TuS 82 setzen gegen Gummersbach II auch auf das Publikum in der Bielerthalle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der VfL Gummersbach II ist ein Topteam in der Dritten Handball-Liga – und am Samstag beim TuS 82 Opladen zu Gast. Der könnte zumindest in der Theorie bei einem Sieg auf Platz eins springen.

Eine gute Nachricht aus Sicht des TuS 82 Opladen: Die erste Mannschaft des VfL Gummersbach tritt am Samstagabend in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuSEM Essen an. Die Partie beginnt um 18 Uhr, während das Drittliga-Duell der Leverkusener gegen die Reserve für 19.30 Uhr in der Bielerthalle angesetzt ist. „Dadurch, dass die Spiele fast parallel stattfinden, kann der VfL womöglich nicht so viele Spieler nach unten abgeben“, kommentiert TuS-Trainer Fabrice Voigt den womöglichen Vorteil durch den Spielplan.

Denn regelmäßig setzen die Gummersbacher in Martin Nagy und Diogo Valerio ihre Zweitliga-Torhüter in der Dritten Liga ein. Auch die Rückraumspieler Julius Fanger und Tom Kiesler kommen genau wie Linkshänder Finn Schroven in beiden Teams zum Einsatz. „Unsere Hoffnung ist, dass wir am Samstag nicht gegen die bestmögliche Aufstellung des Gegners antreten müssen“, sagt Voigt. Genau diese Ungewissheit ist es auch, die eine Partie gegen den VfL II so unangenehm macht.

Die Qualität ist im Kader des Traditionsklubs ohnehin hoch. Das hat die Zweitvertretung bereits mehrfach bewiesen. Mit 10:6-Punkten steht sie auf dem vierten Platz. Zuletzt fegte das Team trotz eines Rumpfkaders mit nur neun Feldspielern die ESG Gensungen/Felsberg mit 38:27 aus deren eigener Halle. „Wir sind definitv gewarnt“, sagt Voigt. „Das liegt auch daran, dass die Mannschaft gut eingespielt ist. Um zu gewinnen, müssen wir an unsere gute Form anknüpfen.“

Dass diese herausragend ist, belegen die 14:2-Zähler, die die Opladener bisher gesammelt haben. Gegen die Gummersbacher liege der Grundstein für einen weiteren Erfolg einmal mehr auf der eigenen Abwehr. „Der VfL zieht wirklich jede Eins-gegen-Eins-Situation, die er bekommen kann“, sagt der Coach. „Wir müssen von Anfang an voll da sein. Ich hoffe, dass uns wieder unser Publikum hilft.“ Die Atmosphäre in der Bielerthalle ist inzwischen ligaweit bekannt.