Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen wollen es Dortmund so schwer wie möglich machen

Leverkusen An diesem Mittwochabend sind die Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen beim Meister Borussia Dortmund gefordert. Elfen-Coach Martin Schwarzwald betont: „Kampflos geben wir die Punkte nicht her.“

Nur eine Partie trennt die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 noch von einer rund dreieinhalbwöchigen Pause des Spielbetriebs. Die Unterbrechung können die Elfen zweifellos gut gebrauchen, um Blessuren und Verletzungen auszukurieren sowie Zugang Nives Klobucar noch besser zu integrieren. Doch zuvor wartet die nach wie vor schwierigste Aufgabe im deutschen Frauenhandball auf die Leverkusenerinnen: Sie treten an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr zu einer vorgezogenen Partie des siebten Spieltags bei Titelverteidiger Borussia Dortmund an. Der BVB ist nicht nur in der Liga aktuell noch verlustpunktfrei, sondern hat die komplette Vorsaison jedes seiner 30 Spiele gewonnen. Die letzte Niederlage in der Ersten Liga musste der neue Branchenführer im Februar 2020 in Metzingen hinnehmen.